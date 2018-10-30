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خبير تربوي:

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الدروس الخصوصية

الحياة السياسية

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج، إن شعار التعليم من أجل الامتحانات وليس الحياة هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف "شحاتة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تجريم الدروس الخصوصية حل جزئي لأزمة التعليم بمصر»، مشيرا إلى أن منظومة التعليم الجديدة ترسخ لفكرة التعليم الذاتي، وستساهم في القضاء على الدروس الخصوصية.
وأشار الخبير التربوبي إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة ستنهي على عصر الفكر الأحادي، فضلا عن إعادتها لدور المعلم بالفصل في جميع المراحل التعليمية، معلقاً «المدرس يعلم الطالب التلقين في الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية عبارة حبوب لمنع التفكير».

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