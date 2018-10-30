بايرن ميونيخ يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا

30 أكتوبر 2018 - 11:40 م

تأهل فريق بايرن ميوينخ، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كاس ألمانيا لكرة القدم.



وتغلب البايرن على مضيفه رودينغهاوسن بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.



أنهى البافاري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما ساندرو واغنر وتوماس مولر من ضربة جزاء في الدقيقتين 8 و13.



ومع حلول الدقيقة 49 قلص رودينغهاوسن النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر لينوس ميير.



وفشلت محاولات أصحاب الديار في إدراك التعادل، ليخرج البافاري فائزًا باللقاء.

