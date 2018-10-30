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فالنسيا يقترب من ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الرياضة

فالنسيا يطيح بموناكو من دوري أبطال أوروبا
فالنسيا يطيح بموناكو من دوري أبطال أوروبا

المصريون ووكالات

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اقترب فريق فالنسيا، الثلاثاء، خطوة من التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وتغلب فالنسيا على مضيفه إييرو بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ32 للبطولة.
وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي فالنسيا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أقل من 2-1 في لقاء الإياب.
وسجل ثنائية فالنسيا، سانتياغو مينا في الدقيقتين 71 و80، فيما جاء هدف اييرو الوحيد عبر جون أميليبيا في الدقيقة 92.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن تعادل لوجو مع ليفانتي بهدف لكل منهما، ورايو فاليكانو مع ليغانيس بهدفين لكل منهما. 

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