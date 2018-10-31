وكيل "تعليم" النواب: المدرس غير مؤهل لتعليم الطلاب

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المصريون ـ متابعات

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أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدروس الخصوصية أمر غير مقبول ومرفوض بشكل تام، ولابد من حل المشكلة وإيجاد بديل.
وأوضح "أباظة" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء أن الأسرة المصرية تعاني من أعباء الدروس الخصوصية وزيارة الأسعار، معلقًا: "الطالب مش مركز في الدرس عشان بيفكر هيدبر فلوس الدرس منين".
وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الطالب يلجأ إلى الدروس لأن المدرسة لا تعطي المادة التعليمية.
وفتح وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب النار على المنظومة التعليمية قائلًا: "المعلمون غير مؤهلين لتعليم الطلاب، وفصول الثانوية العامة فارغة والمدارس لا تصلح كأبنية تعليمية ولا توجد مناهج جيدة".
ونوه إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لحل مشاكل المنظومة التعليمية بالكامل

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