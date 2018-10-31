هذا ما قاله حسام حسن عن نادي بيراميدز ومنظومته

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الرياضة

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

المصريون ـ متابعات

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قال حسام حسن، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، إن الجهاز الإداري للنادي بقيادة حسام البدري أعطاه الصلاحيات والحرية الكاملة لاختيار ما يحتاجه من لاعبين.
وأضاف، في لقائه مع برنامج «اللعيب» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن نادي بيراميدز «قلبه جامد لأنه اختار اللاعبين والمكان والجهاز وهذه ثقة كبيرة».
واعتبر أن «الفريق بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، مشيدًا بمنظومة العمل المميزة والطموحة للنادي»، مشيدًا بتنظيم العمل داخل النادي.
وقال إن جميع من في النادي يعرفون الدور المطلوب منهم ويؤدونه على أكمل وجه، معتبرا أن اختيار النادي للكوادر لم يكن صدفة، ولكنه للاستفادة من الخبرات.
كان نادى بيراميدز أعلن رسميًا تولي حسام حسن، المدير الفنى السابق لنادي المصري، المسئولية الفنية للفريق الكروي خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الصفحة الرسمية للنادى على «فيس بوك»، مساء الاثنين: «نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز وإبراهيم حسن مديرًا للكرة».


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