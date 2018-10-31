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آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

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بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"

المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة الفلسفة والعقيدة، أن "ظاهرة زواج القاصرات منتشرة في الصعيد وبحري، وأن أول خطأ في ذلك الزواج هو مخالفة القانون المعمول به في الدولة".
وأوضحت "نصير"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبدالحميد، أن "هناك استخدام للدين غير صحيح في ذلك الزواج، والقانون المعمول به في سن الزواج يتناسق مع الشرع، ولا يصح الاستشهاد بسن السيدة عائشة عن زواجها في ظاهرة الزواج المبكر".
وأضافت أن "بعض الشيوخ يدلسون باسم الدين، وأي زوجة قاصرة مظلومة عليها اللجوء للقضاء لإثبات حقها، وحق أطفالها، وأتمنى سجن أي مأذون يزوج فتاة قاصر، ولا يقل مدة سجنه عن 3 سنوات".


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