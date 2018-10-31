» قبول 1653 من أبناء "الصحفيين" ضمن منظومة التموين

31 أكتوبر 2018 - 12:40 ص

وافق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إضافة الدفعة الثانية من أبناء الصحفيين وأسرهم لبطاقات التموين والبالغ عددهم نحو 720 مولوداً جديداً، ليصبح إجمالي أبناء الصحفيين الذين تمت إضافتهم لمنظومة التموين نحو 1653 مولوداً جديداً.

صرح بذلك الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي أكد أن إضافة أبناء الصحفيين تمت على دفعتين، حيث بلغ عدد مواليد الدفعة الأولى والتي صدق عليها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الأسبوع الماضي بلغت نحو 933 مولوداً جديداً من خلال 500 طلب للصحفيين.

بينما بلغ عدد أبناء الصحفيين الذين تمت إضافتهم في الدفعة الثانية والتي وافق عليها وزير التموين مؤخراً نحو 720 مولوداً جديداً من خلال 400 طلباً للصحفيين، مؤكداً أن وزارة التموين قامت بإرسال كشوف الإضافة بعد اعتمادها إلى وزارة الإنتاج الحربي تمهيداً لتفعيلها ضمن منظومة التموين.

وأكد «كمال» أن اللجنة المشكلة بتكليف من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإضافة أبناء الصحفيين مازالت مستمرة في تلقي الطلبات حتى أخر يوم من إغلاق باب إضافة المواليد المقرر له 6/11 2018.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن اللجنة تلقت أكثر من 400 طلباً آخر ما بين «تحديث وتعديل وحذف وإضافة» ببطاقات الصحفيين وأسرهم تيسيراً لهم واستمراراً لمسيرة العمل والتعاون بين نقابة الصحفيين ووزارة التموين.

الجدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وافق علي تشكيل لجنة لإضافة المواليد الجدد لأبناء الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندرية، وذلك استجابة للطلب المقدم من الكاتبة الصحفية نشوى الديب عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي سيد حجازي عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو نقابة الصحفيين، المشرف على غرفة عمليات إضافة المواليد بنقابة الصحفيين.