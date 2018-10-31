"القومى للبحوث" يفجر مفاجأة مدوية عن "التونة" المعلبة

31 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

كشف الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث ، عن أن هناك تقارير من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو ، تحذر من تلوث شواطئ دول شرق أسيا بعنصر الزئبق.



وأوضح "الشوبكي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عنصر الزئبق يعتبر من المعادن الثقيلة السامة، ومحظور وجودها بالمنتجات الغذائية، لافتاً إلى أن الأسماك التى تعيش بالمحيط، المتاخم لدول شرق آسيا، تتغذى بهذا العنصر السام ويدخل ضمن مكونات أجسامها، ومن المؤسف أن تلك العناصر الثقيلة لا تخرج من أنسجة الأسماك نهائياً مناشداً المواطنين بعدم تناولها لأنها خطر على الصحة العام.



ولفت "الشوبكي" إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن جميع أنواع التونة الموجودة فى مصر مستوردة، من تايلاند، وشرق أسيا، فهناك أنواع سليمة و غير مسممة، تأتى من غرب أوروبا.



وتابع: "هناك عمليات لإنتاج تونة تحت بير السلم، وخارجة عن سيطرة أجهزة الرقابة، وهى غير مضمونة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويتم التعرف عليها من خلال اللون، والرائحة، والطعم".

