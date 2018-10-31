"التموين" ترد على واقعة شوائب لبن إحدى الشركات الشهيرة

31 أكتوبر 2018 - 01:30 ص

صرح عبد المنعم خليل مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين والتجارية الداخلية، أنه تم أخذ عينات من عبوات الألبان المنتشرة في الأسواق المحلية لشركة جهينة للصناعات الغذائية؛ وذلك للتأكد من كون العبوات صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تحتوي على أي مواد أو شوائب.



وأضاف “خليل” في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بعد الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المُشككة في سلامة هذه الألبان، كما ذكر خليل أنه تم التأكد من عدم وجود أي شوائب في العبوات وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

