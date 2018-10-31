» "المافيا" ترصد مكافأة مالية كبرى لاغتيال كلب

31 أكتوبر 2018 - 01:20 ص

أعلنت عصابة “كامورا”؛ إحدى أعنف عصابات المافيا في إيطاليا، مكافأة مالية لمن ينجح في اغتيال “عدو” مهم لها، وهو كلب بوليسي ضبط شحنة ضخمة تضم موادًا غير قانونية حاولت تهريبها.



ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”، فإن الكلب من نوع “تيرير راسل جاك” ويدعى بوشو، ويبلغ من العمر 9 سنوات، قام بمساعدة شرطة نابولي في ضبط أكثر من طنين من المواد غير القانونية.



ووفقًا لـ موقع “ذا تايمز”، فقد بلغت قيمة المكافأة المالية التي أعلنت عنها العصابة 5 آلاف يورو، وذلك لمن ينجح في قتل الكلب بوشو.



حاولت “كامورا” قتل الكلب بطرق مختلفة، منها وضع “طُعم مسموم” له، بالإضافة إلى محاولتها حماية شحنات المخدرات الخاصة بها، بوضع إناث كلاب بالقرب منها “لتشتيت” بوشو، إلا أن كل محاولاتها بائت بالفشل.



يُذكر أن الكلب نال اسمه تيمنًا بلقب لاعب نادي نابولي السابق، إزيكييل لافيتزي، ويعني “الممتلئ”، وكان ملكًا لطبيب، لكنه قرر منحه للشرطة بعد أن أدرك أن ابنه مصاب بالحساسية تجاه شعر الكلاب.

