  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:28 ص
بحث متقدم
رونالدو وصلاح

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

تونة

"القومى للبحوث" يفجر مفاجأة مدوية عن "التونة" المعلبة

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

هذا ما قاله حسام حسن عن نادي بيراميدز ومنظومته

مساكن

"الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

صيدلية

"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

غرفة سجناء تثير ضجة في بريطانيا لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

غرفة للسجناء
غرفة للسجناء

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فشل أوروبى فى بيع ثلث السندات المطروحة للاكتتاب

#

بريطانيا تخزن الفياجرا .. وسط رعب بالغ

#

أغنى رجل في بريطانيا يهجرها إلى موناكو

#

أزمة بالجزائر لرفع علم المثليين علي سفارة بريطانيا

طورت شركة بريطانية، مؤخرا، غرفة عازلة للصوت بمزايا ذكية حتى يكون بوسع السجناء أن يتحدثوا فيها عن بعض الأمور دون حرج، لاسيما حين يتعلق الأمر بمن أدينوا على إثر جرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرفة الذكية التي جرى تقديمها في معهد الجانحين الأحداث في لندن كلفت 36 ألف جنيه إسترليني.
وتتيح الغرفة التي يمكن وضعها داخل السجون عدة مزايا فهي تسع أربعة أشخاص جالسين كما أنها مزودة بشاشة استشعار وأصوات الموسيقى.
وتقوم فكرة هذه الغرفة التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار، على تمكين الجانحين الصغار من الحديث إلى الطاقم المشرف عليهم في مكان ذي خصوصية لا يعرض أسرارهم للإفشاء.
وتلقى هذا المشروع انتقادات واسعة إذ اعتبره سياسيون بمثابة هدر للمال العام على اعتبار أن السجون تحتاج إلى أمور أخرى ذات أولوية.
وقال النائب في البرلمان البريطاني عن الحزب المحافظ، أندريو روسندل، إن السجن مكان عقاب، وأضاف أن الأشخاص الذين يحترمون القانون خارج القضبان لا يحظون بمثل هذه المزايا.
وأعرب عدد من موظفي السجون عن استيائهم، وقالوا إن الجانحين ينالون هذه التسهيلات، فيما يفتقر العاملون في مؤسسات الاحتجاز إلى أمور ضرورية لأداء عملهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء حفل "هالوين" للشواذ جنسيا في لبنان
» "المافيا" ترصد مكافأة مالية كبرى لاغتيال كلب
» قبول 1653 من أبناء "الصحفيين" ضمن منظومة التموين
» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر
» أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده
» مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي
» هذا ما فعله خطاب الكراهية بالمسلمين في أمريكا
» اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب
» أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي
» حقيقة قيام راهب مصري بالآذان لصلاة الفجر
» تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس