  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
رونالدو وصلاح

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

تونة

"القومى للبحوث" يفجر مفاجأة مدوية عن "التونة" المعلبة

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

هذا ما قاله حسام حسن عن نادي بيراميدز ومنظومته

مساكن

"الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

صيدلية

"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

بشأن الكرة الذهبية..

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

الرياضة

رونالدو وصلاح
رونالدو وصلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح مستفز من "ماني" حول أنانيته تجاه صلاح: سأكرر الأمر

#

تبرئة "صلاح" من ضربة الجزاء الوهمية بشهادة حاسمة

#

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

#

كواليس زيارة صلاح لـ"عكاشة"

رشح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي 5 لاعبين لمنافسته على الفوز بالكرة الذهبية، من بينهم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، فيما تجاهل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.
وكانت مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت قبل أسابيع أسماء 30 لاعبا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية للعام الجاري، فيما ينتظر إعلان اسم الفائز باللقب الذي يحمله رونالدو في ديسمبر المقبل.
وأجرت المجلة الفرنسية المتخصصة في شؤون كرة القدم مقابلة مع النجم البرتغالي، شكك خلالها بإمكانية تتويج غريمه التقليدي ميسي بالكرة الذهبية.
واعتبر صاحب الكرات الذهبية الخمس، مثل ميسي، أن كلا من صلاح والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافايل فاران، أقرب لمنافسته على الظفر بالجائزة المرموقة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".
وقال رونالدو: "قلت مرات عدة إن الفوز بكرة ذهبية سادسة ليس هاجسا بالنسبة لي. أنا أعلم في أعماق قلبي أنني أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".
وأضاف "الدون": "بالتأكيد أريد أن أفوز بالكرة الذهبية السادسة. سأكون كاذبا إن قلت العكس. أسعى لذلك مثلما أسعى لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. أعتقد أنني أستحق".
وعندما سئل عمن يرشحهم لمنافسته، قال صاحب الـ33 عاما: "لا أعلم إن كان ميسي سيتواجد على المنصة أم لا. لذلك دعونا نقول صلاح ومودريتش وغريزمان ومبابي وفاران. الفرنسيون بشكل عام لأنهم أبطال العالم".
يشار إلى أن مودريتش، الذي توج هذا العام بجوائز الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، والاتحاد الأوروبي (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا، فضلا عن لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2018، يعد المرشح الأقوى حظوظا لخطف الكرة الذهبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء حفل "هالوين" للشواذ جنسيا في لبنان
» "المافيا" ترصد مكافأة مالية كبرى لاغتيال كلب
» قبول 1653 من أبناء "الصحفيين" ضمن منظومة التموين
» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر
» أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده
» مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي
» هذا ما فعله خطاب الكراهية بالمسلمين في أمريكا
» اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب
» أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي
» حقيقة قيام راهب مصري بالآذان لصلاة الفجر
» تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس