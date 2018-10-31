قصة الصورة التي جعلته يطرد أشهر مطربة أمريكية من الأهرامات

31 أكتوبر 2018 - 05:31 ص

كشف زاهي حواس - عالم الآثار - أسباب قيامه بطرد المطربة الأمريكية "بيونسيه" من منطقة الأهرامات .



وقال "حواس" خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر بقناة "الحياة" : "كنا عام 2010 وجاءت بيونسيه في زيارة لمصر ، وأعطيتها موعد لزيارة الأهرامات فجاءت متأخرة ووجدتها ترتدي ملابس بيضاء وكأنها الملكة كليوباترا فشرحت لها بعض الامور ووجدت مساعدها يلتقط لنا صورا على تلك الهيئة".



و أضاف: "طلبت من مساعدتي الامريكية ان تقوم بتصويرنا فجأة وجدت حرس بيونسيه يعتدون عليها ويحاولون مسح الصور .. فقمت فورًا بطردها هي والحرس".





