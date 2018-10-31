قصة الصورة التي جعلته يطرد أشهر مطربة أمريكية من الأهرامات

أحمد عادل شعبان
كشف زاهي حواس - عالم الآثار - أسباب قيامه بطرد المطربة الأمريكية "بيونسيه" من منطقة الأهرامات .
وقال "حواس" خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر بقناة "الحياة" : "كنا عام 2010 وجاءت بيونسيه في زيارة لمصر ، وأعطيتها موعد لزيارة الأهرامات فجاءت متأخرة ووجدتها ترتدي ملابس بيضاء وكأنها الملكة كليوباترا فشرحت لها بعض الامور ووجدت مساعدها يلتقط لنا صورا على تلك الهيئة".
و أضاف: "طلبت من مساعدتي الامريكية ان تقوم بتصويرنا فجأة وجدت حرس بيونسيه يعتدون عليها ويحاولون مسح الصور .. فقمت فورًا بطردها هي والحرس".
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