بلومبرج تكشف أسرارًا جديدة عن توابع مقتل خاشقجي على السعودية

31 أكتوبر 2018 - 06:29 ص

كشفت وكالة بلومبرج عن التوابع المتوقعة بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول.



ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تضغط على السعودية بورقة "خاشقجي" من أجل حملها على إنهاء قطيعتها مع قطر".



وأضاف أحد المصادر - التي رفضت بلومبرج كشف هويته - أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ستضغط أيضًا في ملف اليمن لجعل السعودية تنهي حربها هناك أو تخفف من حملتها العسكرية على أقل تقدير.



وأشارت الوكالة إلى أنه قبل حدوث أزمة "خاشقجي" كان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين الرياض وأمريكا بخصوص العلاقة مع قطر ، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريك تليرسون حاول أكثر من مرة حمل السعودية على إقامة مصالحة مع قطر لكن جهوده كلها باءت بالفشل.



وأضافت: "بعد قضية خاشقجي تغيرت اللهجة قليلًا لدرجة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشاد بالاقتصاد القطري وتنبأ له بمستقبل جيد خلال خمس سنوات".



واستدركت: "رفضت مصادر بالسفارة السعودية بواشنطن أو مسؤولي العلاقات العامة في البيت الأبيض التعليق على أنباء الضغط الأمريكي على الرياض لإقامة مصالحة مع الدوحة".



