رونالدو يفاجيء محمد صلاح بتصريح غير متوقع

31 أكتوبر 2018 - 06:54 ص

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجمنا المصري محمد صلاح بتصريح رائع خلال حواره مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية .



وقال "رونالدو" خلال حواره عن الكرة الذهبية : "لا أعتقد أن ميسي سيفوز بها لكن محمد صلاح مرشح حقيقي للفوز".



وأضاف: "فوزي بالكرة الذهبية ليس أمرًا يؤرقني لكني بطبيعة الحال أحب أن أفوز بها ، وأعتبر أن من ينافسوني هم محمد صلاح ولوكا مودريتش وجريزمان ومبابي وفاران ، وعمومًا فإن الفرنسيين لديهم فرصة كبيرة في الفوز بالجائزة بعد فوز منتخب بلدهم بكأس العالم".



