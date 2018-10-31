رونالدو يفاجيء محمد صلاح بتصريح غير متوقع

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رونالدو ومحمد صلاح
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محمد صلاح

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجمنا المصري محمد صلاح بتصريح رائع خلال حواره مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية .

وقال "رونالدو" خلال حواره عن الكرة الذهبية : "لا أعتقد أن ميسي سيفوز بها لكن محمد صلاح مرشح حقيقي للفوز".

وأضاف: "فوزي بالكرة الذهبية ليس أمرًا يؤرقني لكني بطبيعة الحال أحب أن أفوز بها ، وأعتبر أن من ينافسوني هم محمد صلاح ولوكا مودريتش وجريزمان ومبابي وفاران ، وعمومًا فإن الفرنسيين لديهم فرصة كبيرة في الفوز بالجائزة بعد فوز منتخب بلدهم بكأس العالم".

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