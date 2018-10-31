» هذا هو صاحب أكبر عدد من المتابعين على إنستجرام بالعالم

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انستجرام

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رونالدو

سيلينا جوميز

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الأول في ترتيب أكبر عدد من المتابعين في العالم على انستجرام بعدما تجاوز المطربة الأمريكية سيلينا جوميز.

ويتصدر رونالدو البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما، والذي انتقل مؤخرا من نادي ريال مدريد الاسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، قائمة المتابَعين في الموقع إذ يتابعه 144,4 مليونا من مستخدمي الموقع، متفوقا بذلك على المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز التي يبلغ عدد متابعيها 144,3 مليونا فقط.

يذكر أن رونالدو مشارك دؤوب في الموقع، وينشر عليه صوره في ملاعب الكرة وصورا لعائلته، كما يتيح لمتابعيه مشاهدته أثناء تمارين اللياقة القاسية التي يجريها.

ومن المشاهير الذين يتابعهم الملايين على إنستغرام المغنية أريانا غراندي (132 مليون متابعا) وكيم كردشيان (120 مليونا) وبيونسي (119 مليونا).

أما نجم برشلونه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يعد منافس رونالدو على عرش كرة القدم في العالم، فلم يفلح باستدراج الا 100 مليون متابع.


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