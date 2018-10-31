» مطرب شهير يعلن اعتناق الإسلام

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مطرب يعتنق الإسلام

أعلن مطرب إندونيسي شهير اعتناقه للدين الإسلامي ، ونطق الشهادتين داخل أحد المساجد بجاكرتا .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لشخص يقوم بتلقين الشهادتين لـلمطرب "روجير دانوراتا" .

ويتمتع المطرب المذكور بشعبية كبرى في بلاده ويتابعه على انستجرام نحو ربع مليون شخص .

ولم يتفاجأ متابعو المطرب من خبر إسلامه حيث أنه قام بنشر مقاطع قبل أسابيع للقرآن الكريم والصلوات وهو ما اعتبره المتابعون تمهيدًا لخبر إسلامه.



Alhamdullillah Roger Danuarta Berislam . Siapa yang Allâh beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allâh sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk . Ikrar dua kalimah syahadat di laksanakan Tgl 29 Okt 2018 di bimbing oleh Ust Insan Mokoginta . Kami kel Besar @mualafcenteryogyakarta mengucapkan selamat buat saudara baru kita, ialah Mas Roger Danuarta, semoga Istiqomah dalam Iman dan Islam dan kedepan semakin Kaafah dalam menjalankan Syariah Islam , Aamiin . Video: Mas Herman Bin Mansur . #artis #artismualaf #artishijrah #mualaf #muallaf #mualafcenter #mualafcenterindonesia #mualafcenteryogyakarta #hijrah #masukislam #hidayah #indonesia

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