» تعرف على حجم ثروة أغنى المشاهير الشباب بإنجلترا

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أديل
أديل

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أديل

أغنى المشاهير

حصدت المغنية البريطانية أديل لقب أغنى المشاهير البريطانيين في سن الثلاثين أو أقل بثروة تقدر بنحو 147 مليون استرليني .

وزادت ثروة أديل بنحو 15 مليون استرليني، خلال العام الماضي، وذلك وفقا لمجلة هيت.

وحل المغني إيد شيران في المركز الثاني، بثروة قيمتها 94 مليون دولار، بينما جاء دانييل رادكليف، نجم سلسلة أفلام هاري بوتر، في المركز الثالث، بثروة قيمته 87 مليون استرليني.

وتضمنت القائمة السنوية لأغنى المشاهير في بريطانيا كل أعضاء فرقة ون دايركشن الموسيقية، والفنانة إيما واتسون، ونجم سلسلة أفلام حرب النجوم جون بويغا.

وتعتمد قائمة مجلة هيت على الحسابات البنكية، والمبيعات والتحويلات، لأبرز المشاهير في بريطانيا، تحت سن الثلاثين عاما.

وهذا هو العام الثالث، الذي تتصدر فيه أديل البالغة من العمر 30 عاما القائمة، حيث كسبت ملايين الدولارات العام الماضي، من جولتها الغنائية العالمية ومبيعاتها القياسية.

وجاء هاري ستايل كأغنى عضو في فرقة ون دايركشن، بثروة قيمتها 58 مليون استرليني، أعقبه نيال هوران بثروة 46 مليون استرليني، ثم لويس توملينسون 44 مليون، ليام باين 43 مليون، ثم زين مالك بثروة بلغت 37 مليون استرليني.

وجاءت فرقة ليتل ميكس الغنائية في المركز السادس في القائمة، بثروة مشتركة قيمتها 48 مليون استرليني.

ومن بين الجدد في القائمة نجم سلسلة أفلام حرب النجوم جون بويغا، وديزي ريدلي، واحتلا المركز رقم 28، بثروة بلغت 4.6 مليون استرليني لكل منهما.

وجاء نجم تلفزيون الواقع، سبنسر ماثيوس، في المركز 30 من القائمة، بثروة مقدارها 4.5 مليون استرليني.

أما أغنى المشاهير في العالم تحت سن 30 عاما فهي كايلي جينر، بثروة تقدر بقيمة 688 مليون استرليني.

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