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وزير المالية: "لازم نخلى المريض يصرخ"

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إيمان هاني

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرارت التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بالرغم من صعوبتها على المواطن ألا إنها تصب في مصلحته بشكل كبير.

وقال "معيط": "أخدنا قرارات فيها آلام للشعب، بس زي الدكتور أما بياخد عينة أو سحب دم من المريض، لازم يخلي المريض يصرخ علشان يعالجه، أنا كمواطن وقبل ما أكون مسئول متفهم معاناة المواطنين".

وأضاف "معيط" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه كان لا يمكن السكوت عن الأوضاع السابقة للاقتصاد والإصلاح كان ضرورة.

وتابع أن الأوضاع في الدول المجاورة والمنطقة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في قطاعي السياحة والكهرباء والعملة الصعبة.

وأوضح "معيط"، أنه كانت لديهم ضغوط في توفير مطالب المواطنين من بترول وأدوية وغيرها من السلع، قائلاً: "الطبقة المتوسطة أكتر طبقة تعبت وهتتعب من الإصلاح الاقتصادي، كلنا معترفين وبنقر بكده".


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