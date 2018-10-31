أمن الجيزة يكشف غموض مقتل مسن داخل شقته

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كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة لغز مقتل مسن داخل شقته وأن خالة زوجته واثنين من أبنائها وراء ارتكاب الجريمة طمعًا في ثروته.

وردت معلومات للعميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه مصابًا بعدة طعنات.

وبالانتقال تبين أنه مسن في العقد السادس من العمر، يحمل جنسية دولة عربية متزوج من ربة منزل مصرية الجنسية.

وتوصلت تحريات المقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن خالة زوجة المجني عليه واثنين من أبنائها وراء ارتكاب الجريمة، للاستيلاء على ثروة القتيل لعلمهم بثرائه، حيث توجهوا لمسكنه بحجة زيارته وسددا له عدة طعنات حتى فارق الحياة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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