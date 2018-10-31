فيديو.. وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: «مدارسنا ميتة»

31 أكتوبر 2018 - 09:59 ص

رفض النائب «هاني أباظة»، عضو مجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفًا أنه يؤيد تجريم الدروس الخصوصية لكن الوقت غير مناسب الآن لهذا الإجراء .

وأضاف «أباظة» خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء أمس الثلاثاء، أن المدارس ميتة ولا تعطي مادة تعليمية تصلح للطالب، فضلاً عن وجود عدد كبير من المدرسين غير مؤهلين وعدم صلاحية أبنية المدارس ذاتها.

وأشاد «أباظة » بدور وزير التربية والتعليم قائلا: الدكتور طارق شوقي، جاء بعد مرحلة طويلة من التخبط وبدأ إعادة بناء المنظومة مرة أخرى».

وأستكمل عضو مجلس النواب: «فصول الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي خاوية بعلم مديريات التعليم، بل بعلم الوزير نفسه».