  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان..والحريري يرد

صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان.. والحريرى يرد

طرح كراسة شروط الاسكان الإجتماعى

"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

الترجى التونسي

الترجي يصطحب معه 23 لاعبًا استعدادًا للأهلى

ساويرس

«ساويرس»: هذا الحلم عجزت عن تحقيقيه حتى الآن

الدكتور محمد معيط وزير المالية،

وزير المالية: "لازم نخلى المريض يصرخ"

النائب العام السعودي بعد لقاء نظيره التركي

السعودية سلمت إفادات المتهمين بقتل "خاشقجي"

قرد يتسبب في انقطاع الكهرباء عن كينيا

القبض على سيدة بتهمة التحرش بقرد

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع "بلاتر" فى قضايا فساد

انفجار بمبنى الأمن الفيدرالي فى روسيا

أسرار عودة الأمير أحمد إلي المملكة

أسرار عودة الأمير أحمد إلى المملكة

الدولار والليرة التركية

أعلى سعر للدولار فى البنوك

فيديو.. وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: «مدارسنا ميتة»

آخر الأخبار

ارشفية
ارشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

وكيل "تعليم" النواب: المدرس غير مؤهل لتعليم الطلاب

#

"حقوق إنسان البرلمان" تطلق مبادرة لترميم المدارس التعليمية

#

عازر: «مدبولي» يتابع الأحداث الجارية لحظة بلحظة؟

#

برلمانية: الوحدات الصحية تحولت إلى مرتع للكلاب

استقالة

بورسعيد

غليان

التؤام

رفض النائب «هاني أباظة»، عضو مجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفًا أنه يؤيد تجريم الدروس الخصوصية  لكن  الوقت  غير مناسب الآن لهذا الإجراء .

وأضاف «أباظة» خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء أمس  الثلاثاء، أن المدارس ميتة ولا تعطي مادة تعليمية تصلح للطالب، فضلاً عن وجود عدد كبير من المدرسين غير مؤهلين وعدم صلاحية أبنية المدارس ذاتها.

وأشاد «أباظة » بدور وزير التربية والتعليم  قائلا: الدكتور طارق شوقي، جاء بعد مرحلة طويلة من التخبط وبدأ إعادة بناء المنظومة مرة أخرى».

وأستكمل عضو مجلس النواب: «فصول الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي خاوية بعلم مديريات التعليم، بل بعلم الوزير نفسه».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "غليان" فى الشارع البورسعيدى لاستقالة التوأم
» سيدة تخلع زوجها بسبب "البامبرز واللبن"
» "الأمم المتحدة" تدعو لتحقيق مستقل فى مقتل خاشقجي
» بومبيو يدعو لوقف الحرب فى اليمن خلال 30 يومًا
» المعلمين: نؤيد تجريم الدروس الخصوصية بشرط
» المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها
» منع ألبوم شيرين من التداول بمصر
» خرافات عن الإصابة بالسرطان .. توقف عن تصديقها فورًا
» تعرف على حجم ثروة أغنى المشاهير الشباب بإنجلترا
» مطرب شهير يعلن اعتناق الإسلام
» هذا هو صاحب أكبر عدد من المتابعين على إنستجرام بالعالم

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس