» بومبيو يدعو لوقف الحرب فى اليمن خلال 30 يومًا

31 أكتوبر 2018 - 10:01 ص

وجه وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكي، دعوة لجميع الدول المتناحرة باليمن، بوقف إطلاق النيران لمدة 30 يومًا.

وقال "ماتيس" المبعوث الأممي في تصريحات له في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن: "30 يومًا من الآن نريد أن نرى الجميع على طاولة المفاوضات بناء على وقف لإطلاق النار وانسحاب من المناطق الحدودية ووقف القنابل التي تحول دون جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيثس".

ووصف المبعوث الأممي قائلاً: "إنه جيد جدا، ويعلم ما الذي يقوم به"، وأنه يعمل على جمع أطراف الأزمة اليمنية في السويد لإنهاء الحرب الأهلية.

وكان وزير الدفاع "بومبو" قد قال في بيان: "حان الآن وقت وقف أعمال العنف، بما فيها الصواريخ والغارات التي تنفذها طائرات بدون طيار من مناطق يسيطر عليها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والإمارات"، لافتا إلى أن "الغارات التي ينفذها التحالف في المناطق المأهولة باليمن يجب أن تتوقف".