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بالصور والفيديو.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ

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حفل ختام منتدى فنون شباب العالم
حفل ختام منتدى فنون شباب العالم

أمينة عبد العال

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محافظ جنوب سيناء: الأعمال الفنية لمنتدى فنون شباب العالم تزين شرم الشيخ

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انطلاق منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 40 دولة

حضر اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وممثلو وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، معرض حفل الختام، لمنتدى فنون شباب العالم، والذى أقيم بفندق شيراتون، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة 10 أكتوبر حتى 30 من الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ويقام المنتدى استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام.

وأشاد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها الفنانين المشاركين فى المنتدى، كذلك أعمال النحت والرسم على القوارب، والذى شارك فيه300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

عقب تفقد الأعمال قام "عيسى"، بتكريم الفنانين المشاركين، كذلك تكريم أستاذة فنون فى الجامعات المصرية فى مصر، ورؤساء أقسام الفن التشكيلى بالجامعات المصرية المشاركين فى المنتدى، كلجنة تحكيم، والذين أقاموا ندوات فنية على هامش المنتدى.

وعقب تكريم الفنانين المشاركين، أحيت عازفة الكمان اللبنانية الشهيرة، حنين العلم، الحفل الختام، بحضور الفنانين وعدد كبير من السائحين الأجانب بشرم الشيخ.

كان، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد أمس الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانين التشكيليين، المشاركين فى فعاليات منتدى فنون شباب العالم، والتى يشارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت فى العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية فى ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون فى استقبال الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر له السبت المقبل، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون فى ابهى صورها.

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شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ شاهد.. ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ


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