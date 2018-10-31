«ساويرس»: هذا الحلم عجزت عن تحقيقيه حتى الآن

عمرو محمد
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن الحلم الذي يتمنى أن يحققه ولم يستطع حتى الآن تحقيقه.
وقال في تغريدة بـ"تويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه عن حلمه الذي لم يتحقق: "ابني جزيرة في البحر المتوسط في اليونان للاجئين السوريين لحد ما الحرب تخلص".
وكان متابع يدعي أحمد زيزو قد وجه سؤالًا لساويرس قائلًا: "ايه الحلم اللي معرفتش تحققه".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده ساويرس حيث قالت غادة علي مداعبة: "طب متبني في سينا وتبقى أخدت صفقه القرن لحسابك هتدخل دهب دي".
وأضاف آخر: "والله يا بشمهندس نجيب فى لاجئين مصريين بردو معندهمش شقة يتجوزوا فيها لو تعمل نفس الجزيرة للناس دي إن شله حتى فى السلم أنا موافق".
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