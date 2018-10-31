«ساويرس»: هذا الحلم عجزت عن تحقيقيه حتى الآن

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كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن الحلم الذي يتمنى أن يحققه ولم يستطع حتى الآن تحقيقه.

وقال في تغريدة بـ"تويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه عن حلمه الذي لم يتحقق: "ابني جزيرة في البحر المتوسط في اليونان للاجئين السوريين لحد ما الحرب تخلص".

وكان متابع يدعي أحمد زيزو قد وجه سؤالًا لساويرس قائلًا: "ايه الحلم اللي معرفتش تحققه".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده ساويرس حيث قالت غادة علي مداعبة: "طب متبني في سينا وتبقى أخدت صفقه القرن لحسابك هتدخل دهب دي".

وأضاف آخر: "والله يا بشمهندس نجيب فى لاجئين مصريين بردو معندهمش شقة يتجوزوا فيها لو تعمل نفس الجزيرة للناس دي إن شله حتى فى السلم أنا موافق".

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