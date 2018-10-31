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"الأمم المتحدة" تدعو لتحقيق مستقل فى مقتل خاشقجي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

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دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحثت باشليه في بيان السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي، قائلة إن فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق في "جريمة سافرة مثيرة للصدمة" وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إنه يتعين على المدعي العام للمملكة العربية السعودية أن يوضح من الذي أرسل الفريق المؤلف من 15 عضوا إلى إسطنبول لاغتيال الصحفي المنشق السعودي جمال خاشقجي.

ويتواجد المدعي العام السعودي سعود المعجب في إسطنبول منذ أمس الاثنين، حيث التقى مرتين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، الذي يقود التحقيق في مقتل خاشقجي. كما زار المعجب القنصلية السعودية، حيث قُتل خاشقجي، وكذلك مقر إقامة القنصل العام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية التركية.

كما رفضت تركيا طلبا للمدعي العام السعودية تضمن اطلاعه على الأدلة الموجودة بحوزة الادعاء التركي بشأن ملف مقتل خاشقجي.


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