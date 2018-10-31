الترجي يصطحب معه 23 لاعبًا استعدادًا للأهلى

محمد عبد الحارس
تطير بعثة الترجي التونسي، إلى الإسكندرية برئاسة حمدي المدب رئيس النادي، استعدادًا لمباراة ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام النادى الأهلى والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.
معين الشعباني مدرب الفريق اصطحب معه 23 لاعبًا، كالآتى:
حراسة المرمى: معز بن شريفية - رامي الجريدي - علي الجمل
خط الدفاع: سامح الدربالي - إيهاب المباركي - أيمن بن محمد - خليل شمام - حسين الربيع - علي المشاني - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي - أيمن محمود.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - غيلان الشعلالي - محمد أمين المسكيني - سعد بقير.
خط الهجوم: يوسف البلايلي - أنيس البدري - بلال الماجري - آدم الرجايبي - طه ياسين الخنيسي - هيثم الجويني.
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