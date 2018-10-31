"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

31 أكتوبر 2018 - 10:13 ص

أكد عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، دعم الدولة في تكلفة وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بنسبة 40%، وأن هناك 60 ألف شقة في انتظار الحاجزين.

وأضاف "رشدي" خلال حواره مع برنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع عمرو عبد الحميد، ، أننا نقوم بطرح 60 ألف وحدة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الطلب.

وأوضح أن الإعلان العاشر يتضمن وحدات نظام 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – ووحدات نظام غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) وذلك في 8 مدن جديدة هي (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور.. إلخ".