"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

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أكد عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، دعم الدولة في  تكلفة وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بنسبة 40%، وأن هناك 60 ألف شقة في انتظار الحاجزين.

 وأضاف "رشدي" خلال حواره مع برنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع عمرو عبد الحميد، ، أننا نقوم بطرح 60 ألف وحدة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الطلب.

 وأوضح أن الإعلان العاشر يتضمن وحدات نظام 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – ووحدات نظام غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) وذلك في 8 مدن جديدة هي (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور.. إلخ".


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