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سيدة تخلع زوجها بسبب "البامبرز واللبن"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربيني

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الأسرة

محكمة الاسرة

الخلافات الزوجية

طلاق الزوجة

لم تكن تعلم السيدة أن رسالة أرسلتها إلى زوجها على فيس بوك تنهى حياتها داخل محاكم الأسرة، وتحولها إلى الجحيم، وحملت مضمون رسالة الزوجة عدة طلبات من بينها شراء "البامبرز واللبن".

وذكرت سيدة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، أنها تقدمت بالدعوى بعض قصة حب جميلة لم تستمر طويلًا بعد الزواج بسبب أسباب تافهة.

وأضافت الزوجة: "اعمل ممرضة في أحد المستشفيات وفي يوم قابلت شابًا، نشأت بينهما قصة حب ملهمة، وأتمت مراسم الزواج برضا الجميع، وتقول كانت علاقتي بزوجي في البداية أكثر من رائعة.

وأوضحت أن المشاكل دأبت عندما أرسلت له رسالة نصية أطالبه بشراء "بامبرز ولبن"، إلا أن الرسالة حولت حياتنا إلى جحيم عندما رفض الزوج شراء، لتنشأ بينهما المشادات ويزداد كل طرف في العند مع الآخر، وينتهي الأمر بخلاف كبير لسبب تافه تترك من أجله الزوجة المنزل، قاصدة بيت أهلها.

وتابعت أن الأهالي تدخلوا لتسوية الخلافات البسيطة إلا أن الأمر ازداد سواءَ ولم نستطع تخطيه، ما جعلني ألجأ لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، للتخلص من تلك الزيجة.

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