المالية: ماكينة آلية لبيع تذاكر المترو قبل نهاية العام الحالى

31 أكتوبر 2018 - 10:16 ص

قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بالتواصل مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لتوريد ماكينات لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بمحطات المترو الرئيسية فى سابقة جديدة من نوعها على غرار الماكينات ذات التكنولوجيات المتطورة والمستخدمة في دول العالم المتقدمة كما تسمح هذه الماكينات أيضًا برد باقى المبلغ (الفكة) للمواطنين حال إدخال مبلغ أكبر من قيمة التذكرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على المواطنين ومنع التكدس والتزاحم للمواطنين على شباك التذاكر.

وأكدت وزارة المالية فى بيان أصدرته اليوم "الأربعاء" أن وزارة المالية قامت بإرسال عدة أنواع من تذاكر المترو لإجراء عمليات الاختبارات علي ماكينة التذاكر الالكترونية بمقر الشركة فى الخارج والتى أثبتت فاعليتها بنجاح تمهيدا للتعاقد علي عدد أكبر من تلك الماكينات والتي سيتم تركيبها قريبا في المحطات الرئيسية للمترو.

وأوضح شريف حازم مستشار وزير المالية أنه استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة بهم خاصة فيما يتعلق بتوفير الفكة المستخدمة فى استخراج تذاكر المترو ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، سيتم توريد ماكينة صراف آلي أخرى تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية (الفكة) ذات سعة تخزينية عالية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح تجربة توفير ماكينة لتوفير العملات الفكة خلال الشهر الماضي في بمحطة مترو الشهداء.

وأشار البيان بأنه من المتوقع وصول الماكينتان قبل نهاية العام الحالى للبدء فى إجراء الاختبارات اللازمة عليها بمعرفة الجهات المعنية المختصة للوقوف على مدى قدرتها التشغيلية للاستخدام.

وأضاف البيان أن وزارتي المالية والنقل تدرسان مخططا لتعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلًا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين وتوفير تذاكر المترو الى جانب توفير الفكة والتي يستخدمها المواطنين فى مختلف احتياجاتهم.

وأكدت وزارة المالية حرصها علي توفير الفكة بالأسواق لتسهيل العمليات التجارية بين الأفراد أو عند استخدام المواصلات العامة مشيرة إلي أن هناك العديد من المنافذ التي تستخدمها لطرح الفكة في الأسواق سواء عبر مصلحة الخزانة العامة وفروعها بالمحافظات او عبر مصلحة سك العملة المسئولة عن سك وطرح العملات المعدنية المساعدة في الأسواق المختلفة والتي تقوم شهريا بطرح كميات ضخمة من تلك العملات وتوفيرها لفروع البنوك والمحال التجارية الكبري وأيضًا لمحطات المترو.