صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان.. والحريرى يرد

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صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان..والحريري يرد
صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان..والحريري يرد

عبد القادر وحيد

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الحريرى

البخارى

بن سلمان

شتائم

الديار

شنت صحيفة الديار اللبنانية هجومًا غير مسبوق علي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وصفته بأوصاف خارجة، من خلال مقال نشر بالصحيفة بعنوان "دعوة من «الديار» إلى البخاري لزيارتها".

 وهاجمت الصحيفة بن سلمان من خلال القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري، مطالبة إياه بأن يكون شجاعًا ويحضر إلى مقر الصحيفة، ولا يختبئ مثل محمد بن سلمان الـ(...) المختبئ في الملجأ بعدما قتل الصحفي خاشقجي.

ووصفت القائم بالأعمال السعودي في لبنان بالجبان مثل بن سلمان لا يخرج من السفارة بل يعيش فيها مثل الـ (...).

وواصلت الصحيفة هجومها علي ولي العهد قائلة: "من هو محمد بن سلمان إلا (...)، مطالبة القائم بالأعمال السعودي بالرحيل،  من بيروت.

من جانبه رفض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ما جاء من شتائم في المقال.

وأضاف على حسابه على "تويتر": "مقال "الديار" عن السعودية لا يمت إلى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة وهذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص جميعًا عليها".

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