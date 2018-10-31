» "غليان" فى الشارع البورسعيدى لاستقالة التوأم

31 أكتوبر 2018 - 10:35 ص

حالة من الغليان شهدها الشارع البورسعيدي، منذ إعلان التوأم "حسن" استقالتهم من تدريب فريق المصري وانتقالهم رسميًا لنادى بيراميدز.

جماهير "المدينة الباسلة" حملت مجلس الإدارة برئاسة المهندس سمير حلبية، لتخاذلهم والوقوف بجانب الجهاز الفنى فى أزمتهم الأخيرة وعدم المساندة الكافية لحمايتهم ببطولة الكونفيدرالية، بالإضافة لعدم اللعب على ستاد بورسعيد حتى الآن على الرغم من انتهاء العقوبة المقررة على النادى، وهو ما كان يرفضه حسام حسن، مشدداً على أن خوض الفريق مبارياته خارج ملعبه يجعله يتحمل ضغوطاً إضافية بدنية وجسدية ويضعف مبدأ التكافؤ بينه وبين جميع الفريق فى المسابقة التى تلعب على ملاعبها وفى حضور جماهيرها، وفقا لما نشر بـ "الوطن".

من جانبه قال حسام حسن حقوق النادى مهدرة، ومفيش راجل فى الإدارة يدافع عن حقوق النادى.

وأضاف بعد تفكير طويل نظراً لارتباطى الكبير بجماهير المصرى، قررت الاستقالة بعد الأحداث الأفريقية الأخيرة، والموافقة على تدريب بيراميدز، نظرًا للطموحات الكبيرة التى يمتلكها النادى للمستقبل.

على جانب آخر أبدى سمير حلبية، رئيس النادى، استياءه الشديد من قرار حسام حسن وهجومه على المجلس بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن المجلس لم يتهاون فى مساعدة الجهاز الفنى خلال الثلاث سنوات التى وجد فيها «العميد»، مؤكداً أن النادى حقق إنجازات كبيرة خلال هذا التوقيت بالتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر والخسارة أمام الأهلى وخوض مباراة السوبر فى الإمارات أمام الأهلى أيضاً، والمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية والوصول إلى نصف النهائى وتخطى العديد من الفرق المميزة مثل الهلال السودانى واتحاد العاصمة الجزائرى.