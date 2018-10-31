«صلاح» يتلقى صدمة عن انتقاله لـ«برشلونة»

31 أكتوبر 2018 - 11:15 ص

كشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، عن أن نادي برشلونة تجاهل توصيات نجمه الأول ميسي بشأن التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحاول التعاقد مع جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، عقب ظهوره بمستوى رائع وحصوله على بطولة كأس العالم بروسيا.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح جناح ليفربول كان الأقرب للانتقال إلى برشلونة، لاسيما بعد توصيات نجم الفريق ليونيل ميسي بالتحرك للتعاقد معه الشتاء القادم باعتباره سيكون إضافة كبيرة للفريق الكتالوني، إلا أن الإدارة غيرت وجهتها نحو جريزمان لضمه بنهاية الموسم.