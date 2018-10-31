بدء توافد القوات المشاركة في التدريب المشترك "درع العرب -1"

31 أكتوبر 2018 - 11:18 ص

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك "درع العرب -1"، الذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية فى المدة من 3-11/16/ 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.

يأتي هذا في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة، لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة.

وبدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية، حيث تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة، لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من (المغرب ، لبنان) بصفة مراقب.

ويأتي التدريب " درع العرب -1 " فى إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.