» "كيم كاردشيان" تتسبب في هذا الشيء بنيجيريا

31 أكتوبر 2018 - 11:18 ص

تسببت نجمة تليفزيون الواقع «كيم كاردشيان» في زيادة نسبة جراحات التجميل في نيجيريا، حيث يقبل عليها أفراد الطبقات البروجوازية في المجتمع للحصول على مظهر الشباب، بالرغم من الانتقادات من جانب بعض أوساط الرأي العام المحافظ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» النيجيرية، فإن الجراحات تشمل: شد الوجه، وحقن البوتوكس، وشد البطن، وتكبير الثدي، وشفط الدهون بالليزر، وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من النساء تخضع لهذه الجراحات أملاً في الحصول على قوام الممثلة الشهيرة «كيم كاردشيان»، إلى جانب النجمات النيجيريات اللاتي ينشرن صورهن بعد عمليات التجميل على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدت غريبة على الثقافة النيجيرية المحافظة.