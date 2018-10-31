" الفنية العسكرية" تحصل على جائزة الأكثر تفاعلاً من خارج الصين

31 أكتوبر 2018 - 11:21 ص

حصلت الكلية الفنية العسكرية على جائزة أكثر الأعضاء تفاعلاً من خارج الصين ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لتحالف الاتحاد والانطلاق "Belt and Road" والذى عقد فى الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجارى بجمهورية الصين الشعبية.

وتواكب الاجتماع مع الاحتفال بمرور 80 عامًا على إنشاء جامعه الشمال الغربى للتقنيات المتعددة بالصين، كما تم اختيار الكلية الفنية العسكرية عضوًا دائمًا بمجلس أمناء التحالف ضمن 6 أعضاء فقط من خارج الصين.

تسلم الجائزة مدير الكلية الفنية العسكرية أثناء حضور فعاليات المؤتمر بناء على الدعوة الموجهة للكلية للمشاركة فى الجمعية العمومية للتحالف.

ويتكون تحالف "الاتحاد والانطلاق لابتكارات الفضاء والطيران" من (51) جامعة ومركز بحثي ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم، وتم الإعلان عنه فى 23 إبريل 2017، ويهدف التحالف إلى خلق كيان دولى للتبادل والتعاون فى مجال الفضاء والطيران على أسس من الشفافية والانفتاح وتنمية المواهب والمهارات فى مجالات البحث العلمى.

جدير بالذكر أن عددًا من أعضاء تحالف الاتحاد والإنطلاق قد شاركوا فى المؤتمر الدولى التاسع للكلية الفنية العسكرية كذلك المشاركة فى مسابقة الفريق إبراهيم سليم للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة خلال العام الحالى، كما تم توقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التعاون والتفاهم بين الكلية وأعضاء التحالف لدعم جهود البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة العلمية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاءت مشاركة الكلية الفنية العسكرية فى الفعاليات العلمية الدولية والعالمية في إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الاهتمام بتطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات البحثية والعلمية وبما يؤكد على المكانة الدولية التى تحتلها الكلية الفنية العسكرية بين الكليات والمؤسسات البحثية العلمية الكبرى بمختلف دول العالم.