افتتاح أطول تمثال بالعالم وسط حراسة مشددة

31 أكتوبر 2018 - 11:24 ص

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أطول تمثال في العالم، بولاية "جوجارات" غرب البلاد، وسط حراسة مشددة بولاية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن تمثال "الوحدة" - الذي يبلغ طوله 182 مترًا - يعد نصبا تذكاريا للزعيم السياسي والاجتماعي ساردار فالابهاي باتل، الذي لعب دورًا رئيسيًا في توحيد الهند بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1947، مشيرًا إلى أنه ضعف حجم تمثال "الحرية" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف الراديو البريطاني أن تكلفة بناء هذا التمثال بلغت أكثر من 400 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن السكان المحليين يطالبون بتعويضات عن أراضيهم التي استخدمت لبناء هذا التمثال الضخم .