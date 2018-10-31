التنمية المحلية: إنشاء منطقة للحرفيين بالجيزة

31 أكتوبر 2018 - 11:36 ص

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير أرض بديلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الحرفيين بالجيزة، وسيتم الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

وأضاف شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالأمس، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، أن إنشاء مدينة الحرفيين أمر مهم جدًا، وحاليًا في إطار التنفيذ مع ووزارة الإسكان لتوفير أرض بديلة، وخلال فترة قليلة سيكون هناك أرض بديلة لإنشاء المدينة.

وقال النائب أحمد السجينى: "وجهنا الحكومة إنها تنسق لتوفير أرض بديلة لأن المحافظة في احتياج لهذا المشروع".

وأضاف ممثل وزارة الاستثمار، أنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة للحرفيين وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماد إنشاء المنطقة.

وأضاف الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية: "محافظة الجيزة أخذت سلفة 121 مليون عشان تعمل مدينة الحرفيين والناس تنتقل ليها، وفى الآخر لا أخدنا 151 مليونًا ولا أخدنا القرض، وفى الآخر منظر الأرض يحزن، من الذى يصدر هذا المشهد؟!، الصورة مغلوطة، حق الناس فى الجيزة فين 10 ملايين مواطن فى الجيزة، ناس غلابة عايزة تشتغل وعايزة ورش، لينا فى هذا الموضوع حوالي 18 سنة، مفيش مسئول عنده رؤية كاملة، وأطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، دى مليارات راحت على الدولة، ادينى أرض بديلة، مصر مش هتقوم إلا بتنمية المناطق الشعبية".