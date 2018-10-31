تفاصيل اختفاء المليارات من أموال القذافى المجمدة

31 أكتوبر 2018 - 11:40 ص

أجرت السلطات البلجيكية تحقيقًا واسعًا لكشف غموض واقعة إرسال ما يزيد على 5 مليارات دولار من أموال الزعيم الراحل معمر القذافي إلى أشخاص وجهات ليبية مجهولة.

وكشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت، الإثنين الماضي، عن أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، منوهًا بأن الأمم المتحدة تحقق أيضًا في تلك الوقائع.

وأكد أنه تمّ تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي، من المصارف البلجيكية، قائلاً: "أن كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا.

وأوضح أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد "القذافي"، مطالبًا الحكومة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة.

أموال القذافي أثارت جدلاً كبيرًا في بلجيكا ومخاوف من إمكانية تورط الدولة في إرسال هذه الأرصدة المجمدة المملوكة للقذافي إلى الميليشيات المسلحة لتمويل الحرب في ليبيا.

وكانت السلطات البلجيكية جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير"، ليتضح لاحقًا أن الفوائد والأرباح من هذه الأموال لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين.

يذكر أن أحمد قذاف الدم، أحد رجال النظام الليبي السابق، كشف مؤخرًا عن حجم ثروة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قائلاً: إن ثروة القذافي بلغت 600 مليار دولار، وأن السنوات التي أعقبت الثورة في ليبيا، بدد خلالها 277 مليارًا من ثروة القذافي.