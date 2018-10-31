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13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

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طلاب يقتحمون فصول طالبات بمدرسة شبرا الخيمة

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طلاب يقتحمون فصول طالبات بمدرسة شبرا الخيمة

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صورة من المقطع
صورة من المقطع

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مدرسة

طلاب يقتحمون مدرسة

بشبرا الخيمة

اقتحام فصل بنات

شبرا الخيمة التجارية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام عدد من الطلاب لفصول الطالبات بمدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة نظام خمس سنوات.

وأظهر المقطع المتداول اقتحام الطلاب للفصول، وتهديد الفتيات ومحاولة الاعتداء عليهن، في ظل غياب المسئولين والمعلمين بالمدرسة، ما أثار استياء العدد من  الرواد، مؤكدين أن "تلك الواقعة تظهر مدى الفساد الأخلاقي الذي وصل إليه الطلاب هؤلاء الشباب"، مطالبين بمحاسبة المسئول عن تلك الواقعة.

ومن جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه فور علمه بالواقعة أحال مسئولي المدرسة للتحقيق كما أنه تم إرسال لجنة من المتابعة لتقصي حقيقة ما حدث.

وأشار عجلان إلى أنه لن يسمح بوجود أي شخص أو مسئول غير ملتزم بقوانين العمل التعليمية.

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