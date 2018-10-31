أبو ستيت: الزراعة المصرية عمود رئيسى للتنمية بأفريقيا

31 أكتوبر 2018 - 11:54 ص

قال عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الخطة الإستراتيجية للزراعة 2030 جزء مهم منها أهمية التعاون المصري مع أفريقيا، مضيفًا: "الزراعة المصرية ممكن أن تكون أحد الأعمدة الرئيسية إن لم تكن العمود الرئيس لتنمية العلاقات المصرية والأفريقية".

وأضاف أبو ستيت خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بالأمس، أن التعاون بين مصر وأفريقيا فى المجال الزراعي لابد أن يعتمد على المحور الحكومي من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم لكن يجب أن يكون بجانب القطاع الخاص من خلال المستثمرين المصريين لتنميتها، متابعًا: "حاليا لدينا 8 مزارع نموذجية في 7 دول أفريقية وتلقينا 7 طلبات لإقامتها، ونتطلع لرفعها لـ22 مزرعة ضمن خطة 2020 بشرط ألا تكون بغرض التدريب والإرشاد والبحوث لكن يمكن استغلالها كسفير للزراعة المصرية ولتعريف المستثمر المصري بإمكانيات تلك الدول".