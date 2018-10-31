اتفاقية لإنشاء جامعة ألمانية دولية فى العاصمة الإدارية

31 أكتوبر 2018 - 12:03 م

وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع دكتور راينهولد لوكر ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بهدف إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاقية تنص على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمي والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية(بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في العديد من التخصصات، منها: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء).

وأضاف البيان أن الاتفاقية تنص أيضًا على أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون نفس الشروط المتبعة في الجامعات الأم ويطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحًا دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.

حضر مراسم التوقيع دكتور فولكر رويتر رئيس الجامعة التطبيقية بأولم، ودكتور كلاوس زيملنجر رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين، و اندرياس زابى ممثل اتحاد الجامعات التطبيقية السبعة (الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون – برلين، الجامعة التطبيقية – بريمن، جامعة العلوم التطبيقية – هامبورج، الجامعة التكنولوجية كولونيا، الجامعة التطبيقية – ميونيخ، الجامعة التطبيقية – مونستر، الجامعة التطبيقية – أوسنابروك)، ودوروتيا رولاند السكرتير العام بالهيئة الألمانية للتبادل العلمي.