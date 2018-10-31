  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

صورة من المقطع

طلاب يقتحمون فصول طالبات بمدرسة شبرا الخيمة

من الحدث

" الفنية العسكرية" تحصل على جائزة الأكثر تفاعلاً من خارج الصين

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

تفاصيل اختفاء المليارات من أموال القذافى المجمدة

صلاح

«صلاح» يتلقى صدمة عن انتقاله لـ«برشلونة»

صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان..والحريري يرد

صحيفة لبنانية شهيرة تسب بن سلمان.. والحريرى يرد

طرح كراسة شروط الاسكان الإجتماعى

"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

الترجى التونسي

الترجي يصطحب معه 23 لاعبًا استعدادًا للأهلى

ساويرس

«ساويرس»: هذا الحلم عجزت عن تحقيقيه حتى الآن

الدكتور محمد معيط وزير المالية،

وزير المالية: "لازم نخلى المريض يصرخ"

عبد الغفار:

اتفاقية لإنشاء جامعة ألمانية دولية فى العاصمة الإدارية

آخر الأخبار

عبد الغفار
عبد الغفار

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ساويرس: دخلت مرحلة اكتئاب بعد تحقيق كل أحلامي

#

اليوم.. "مدبولى" يشهد اتفاقية لإنشاء جامعة طبية خليجية بمصر

#

«الرقابة الإدارية» تضبط كميات كبيرة من البطاطس

#

رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدارية

وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع دكتور راينهولد لوكر ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بهدف إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاقية تنص على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمي والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية(بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في العديد من التخصصات، منها: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء).

وأضاف البيان أن الاتفاقية تنص أيضًا على أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون نفس الشروط المتبعة في الجامعات الأم ويطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحًا دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.

حضر مراسم التوقيع دكتور فولكر رويتر رئيس الجامعة التطبيقية بأولم، ودكتور كلاوس زيملنجر رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين، و اندرياس زابى ممثل اتحاد الجامعات التطبيقية السبعة (الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون – برلين، الجامعة التطبيقية – بريمن، جامعة العلوم التطبيقية – هامبورج، الجامعة التكنولوجية كولونيا، الجامعة التطبيقية – ميونيخ، الجامعة التطبيقية – مونستر، الجامعة التطبيقية – أوسنابروك)، ودوروتيا رولاند السكرتير العام بالهيئة الألمانية للتبادل العلمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أب يبيع ابنته بـ650 دولارا.. "مبحبش البنات"
» "كيم كاردشيان" تتسبب في هذا الشيء بنيجيريا
» "غليان" فى الشارع البورسعيدى لاستقالة التوأم
» سيدة تخلع زوجها بسبب "البامبرز واللبن"
» "الأمم المتحدة" تدعو لتحقيق مستقل فى مقتل خاشقجي
» بومبيو يدعو لوقف الحرب فى اليمن خلال 30 يومًا
» المعلمين: نؤيد تجريم الدروس الخصوصية بشرط
» المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها
» منع ألبوم شيرين من التداول بمصر
» خرافات عن الإصابة بالسرطان .. توقف عن تصديقها فورًا
» تعرف على حجم ثروة أغنى المشاهير الشباب بإنجلترا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس