«كارتيرون» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

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13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

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الاهلى

الترجى

نهائي افريقيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامته الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

فى خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف وصبري رحيل.

فى خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإسلام محارب وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمدي.

فى خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو.


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