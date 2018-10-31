الوزراء يستعرض نجاحات القطاعات الإدارية بالدولة

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وكالات - حنان حمدتو

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بورسعيد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالأمس  سلسلة النجاحات والمجهودات التي تقوم بها القطاعات المختلفة بالدولة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسلط المركز الضوء على ما قامت به محافظة بورسعيد بتطوير مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات حيث أصبحت هذه المدرسة عنصر جذب للطلاب والأهالي، من خلال ما تم بها من تطوير للفصول وإنشاء الملاعب باستخدام أدوات ووسائل بسيطة من مكونات البيئة، كما تم أيضًا إنشاء أول فصل بحديقة المدرسة محاط بالخضرة والزهور وهي التجربة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مدارس الجمهورية، حتى أصبحت المدرسة تنافس غيرها من المدارس الدولية الموجودة بمصر.

وقد تم ذلك من خلال الجهود والمبادرات الرائعة التي سعى لتنفيذها مدير المدرسة من أجل تطوير مدرسته وتحفيز طلابه وتشجيعهم على الدراسة في مكان مناسب، حيث يأتي كل ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة بورسعيد ووزارة الزراعة على توفير كل الإمدادات اللازمة للمدرسة سعياً منهم لتوفير جو ملائم للطلاب، وهو ما يعود في النهاية على تقدم وازدهار مصرنا الحبيبة.

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