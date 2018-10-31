شاهد.. روتاري كايرو هايتس ينظم زيارة لملجأ لذوي الاحتياجات

31 أكتوبر 2018 - 12:33 م

تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية 2451 قام نادي روتاري كايرو هايتس برئاسة مي مغاوري بزيارة ملجأ لذوي الاحتياجات الخاصة بعين شمس حيث يقيم حوالي 40 حالة من جميع الأعمار إقامة كاملة مع إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع.

وصرحت مي مغاوري رئيسة روتاري كايرو هايتس بأنهم يقومون بالعديد من الأنشطة كغزل السجاد اليدوي وعمل مشغولات يدوية من الخوص.

وأضاف مغاوري أن قام النادي بتزويدهم بالمواد الغذائية اللازمة لرحلة المصيف السنوية بالإسماعيلية وأكدت استمرار دعم الروتاري لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظات مصر.