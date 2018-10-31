13 حالة اختناق لطالبات بالسويس

31 أكتوبر 2018 - 12:47 م

تسبب تصاعد أدخنة نتيجة حريق بمحول كهرباء ، في إصابة 13 طالبة بحالات اختناق بمدرسة ثانوية بمنطقة الصباح بمحافظة السويس .

كان عدد من الطالبات فوجيء بتصاعد الأدخنة الناتجة عن حريق محول كهرباء المجاور للمدرسة، الكائنة بحي فيصل، وتم نقل الطالبات إلى مستشفى التأمين الصحي والسويس العام.

من جانبها أعلنت إدارة مستشفى السويس العام حالة الطوارئ لاستقبال الطالبات المصابة بحالات اختناق.

وانتقلت «سلمى الشاعر» وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الصحية الطالبات.

وفي السياق ذاته أكد مصدر طبي من خلال تصريحات صحفية ، أن حالات الطلاب الصحية مستقرة ولا يوجد أي قلق عليهم ويخرجون حاليا بعد علاجهم.