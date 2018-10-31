برلمانية: عن الاحتفال بالهالوين داخل الجامعات: «تقاليع غريبة»

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عضو مجلس النواب

سولاف درويش

الاحتفال بالهالوين

رفضت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، ظاهرة الاحتفال بعيد الهالوين داخل بعض الجامعات المصرية وارتداء ملابس تنكرية لمجارة الغرب، معقبًا: "هذا تعطيل للعملية التعليمية ومخالف لعادات المصريين.

وأضافت «درويش» أن هذا الأمر مخالف للتقاليد والعادات المصرية، وتابعت: "لا أريد أن يتربى أولادنا على مثل هذه العادات الغربية، مقترحة تخصيص هذا اليوم لنشاط رياضي أو ترفيهي آخر بدلاً من "التقاليع" الغربية، التي تتفشى في مجتمعنا الشرقي وترفضها العادات والتقاليد.

واختتمت: "مثل هذه الاحتفالات مكانها خارج الحرم الجامعي وليس داخله، ما تعد مخالفة قانونية صريحة، متسائلة: أين موقف وزارة التعليم العالي ما حدث؟".

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