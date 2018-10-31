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السكة الحديد: قطاران لنقل المشجعين إلى برج العرب غدًا

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قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس وذلك لنقل مشجعى كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا التى سوف تقام على ملعب إستاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقى الأهلى المصرى والترجى التونسى يوم الجمعة المقبل الموافق 2 نوفمبر 2018.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد فى بيان له أنه تقرر تشغيل قطار فى رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار فى رحلة العودة من الإسكندرية، وأضاف أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.40 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 23.30 مساء بعد انتهاء المباراة.

وأضاف رئيس الهيئة أن سعر التذكرة موحدة بمبلغ 30 جنيها شاملة رحلتى الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة ومن الإسكندرية إلى القاهرة، تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك فى البطولة.

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