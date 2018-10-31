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رحيل طفلة ذا فويس كيدز بسبب خطأ طبي

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رحلت عن عالمنا اليوم الطفلة التركية «نور كايا» نجمة ذا «فويس  كيذر» التي سبق وشاركت منذ عامين في البرنامج، بتركيا نتيجة "خطأ طبي".

وكانت المغنية الشهيرة «هاديسا» نعت الطفلة من خلال نشر بعض كلمات الرثاء علي صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير  إنستجرام  قائلة: "الملاك الآن في السماء يراقبنا. أتمنى من الله أن يمدّ عائلتك بالصبر والقوة".

وتابعت «هاديسا» التقيت منذ عامين وقضينا معاً وقتاً ممتعاً.

وتابعها المغني «مراد بوز» الذي اختارته الطفلة «نور» حينها لتكون ضمن فريقه أثناء موسم فويس كيدز قبل الماضى.

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