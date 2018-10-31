«المسابقات» تحسم الجدل بشأن ملعب ديربي القناة

31 أكتوبر 2018 - 01:41 م

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طلب ناديى المصرى والإسماعيلى باستبدال ملعبيهما فى مباراتيهما بالدورى، لتقام مباراتهما يوم السبت 3 نوفمبر فى الأسبوع الثاني عشر باستاد الإسماعيلية، على أن يستضيف المصرى مباراتهما فى الدور الثاني.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري غدًا الخميس بـ 8 مباريات على مدار 3 أيام باستثناء تأجيل لقاء الأهلى أمام النجوم والذى كان من المقرر له السبت المقبل لارتباط الأول بخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا.