الاتحاد العربي للملكية الفكرية ينهى استعداداته لمؤتمر "الإبداع"

31 أكتوبر 2018 - 01:42 م

تشهد مدينة الغردقة يومى 7، 8 من شهر نوفمبر المقبل بفندق هليتون الممشى، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى العربى السابع للاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تحت عنوان "الإبداع والابتكار فى إطار التنمية المستدامة والمتسارعة".

ويقام المؤتمر تحت رعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمستشار أحمد باديب رئيس الإتحاد و إشراف المهندس طلعت زايد أمين عام الاتحاد.

وصرح المهندس "طلعت زايد"، بأن الهدف من عقد المؤتمر هو التأكيد على دور الاتحاد فى تدعيم الإبداع الإبتكار كونهما أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى والتزاما منها بقرارات القمة العربية.

بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي والإبتكار فى مختلف التخصصات بالدول العربية بالإضافة الى المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء ورفع القدرة التنافسية لإقتصادات الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الإقتصاد المعرفي في أفق ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، التي تتميز باعتمادها على الإبداع والابتكار وظهور منتجات جديدة .

واوضح " زايد " ان المؤتمر يضم العديد من الأهداف الإستراتيجية الهامة منها " تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة التنمية المستدامة فى الوطن العربى ، تشجيع الابتكا رات والبحوث فى التنمية المستدامة المتسارعة ، تشجيع بحوث الطاقة لتنمية المستدامة فى الوطن العربى ، تحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والإبداع وتعزيز تنافسية القطاع الزراعى والصناعي.

وأستعرض " زايد " أبرز المحاور التى ستناقش خلال جلسات المؤتمر و منها " الابداع والابتكارو التنمية المستدامة والمتسارعة فى الوطن العربى - النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة - الزراعة والتنمية المستدامة فى الوطن العربى - رؤية البحث العلمى ودوره فى التنمية المستدامة - الطاقة والتنمية المستدامة فى الوطن العربى.

وأضاف " زايد " بأن رسالة الإتحاد قائمة علي مخاطبة المواطن العربى الذي هو أحد الركائز الأساسية و تشجيع ابداعاته مما يسهام فى تعزيز النمو الإقتصادى و التنمية المستدامة على الساحة العربية .

و يشارك فى حضر افتتاح فعاليات المؤتمر السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية و المستشار أحمد باديب رئيس الإتحاد و ورؤساء الإتحادات العربية بمجلس الوحدة الإقتصادية ، السيد منير الفرخ رئيس فرع الإتحاد بلبنان ، المستشارة ريم الريمونى نائب رئيس الإتحاد و الاستاذة رؤى خالد المدير التنفيذى للفرع الإقليمى فى لبنان ، والمستشار اسامة البيطار رئيس فرع الإتحاد بالأردن ، ومن أعضاء مجلس الإدارة المستشار زين العابدين بن أمين ، المستشار الدكتور فهد فائق سندى ، الدكتور بخيت الدعجه ، الدكتور زيد على عبد الكريم و المستشار أسامة الشافعى ، المستشار خالد أبو خاطر ، و عدد كبير من رؤساء الوفود العربية و لفيف من الشخصيات العامة والتنفيذيين و أعضاء مجلس النواب والإعلاميين.